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Гинцбург: для вакцинации детей концентрация «Спутника V» уменьшена в 5-10 раз

Газета.Ru
45 минут назад

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, такие дозировки будут безопасны для юных пациентов.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента.

Гинцбург подчеркнул, что до сих пор точно неизвестно, чем обусловлен постковидный синдром.

Он добавил, что пока еще не было экспериментальных работ на тему того, помогает ли вакцинация при постковидном синдроме. Этот вопрос требует углубленного изучения, считает Гинцбург.

В РФ впервые за месяц коронавирусом заразилось более миллиона человек

До этого директор центра им. Гамалеи заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V».

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