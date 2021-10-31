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Петербуржцы рассказали про начало нерабочих дней в городе. Видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

Новые ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, ввели в Санкт-Петербурге в субботу. Ограничения коснулись заведений общепита, торговых центров и непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий. Местные жители поделились своим мнением относительно введенных ограничений.

Петербуржец Лев рассказал, что за время пандемии привык пользоваться доставкой, поэтому необходимость временно отказаться от походов в кафе его не пугает.

"Дома комфортнее есть, чем где-то еще. А если говорить о развлечениях, куда-то сходить, то, конечно, неприятно, но все-таки ради здоровья эта жертва достойная. Но вот помогает ли это, я не знаю", - добавил мужчина.

В свою очередь другой житель Санкт-Петербурга Валерий рассказал, что считает поездки в метро более опасными для здоровья, чем посещение мест общественного питания, и призвал власти усилить контроль над эпидемиологической ситуацией в подземке. При этом мужчина отметил, что считает самоизоляцию верным решением.

"Локдаун? Если этого требует безопасность, то почему нет? На самом деле, надо взять себя в руки, и действительно провести эти дни так, чтобы инфекция не распространялась", - поделился Валерий.

С 30 октября по 7 ноября в Северной столице вводятся ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечений и досуга, отметили в пресс-службе администрации Смольного. В соответствии с указом президента России Владимира Путина эти дни объявлены нерабочими.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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