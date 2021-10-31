В Бурятии посетители торгового центра, не имеющие QR-кодов, устроили потасовку с охранником. Видео инцидента появилось на Youtube. Местные жители сообщают, что речь идет о торговом центре Galaxy в Улан-Удэ.
На кадрах посетители устремляются внутрь и толкаются с охранником. Толпа горожан, преимущественно женщин, гневно возмущается:
«Отойди! Не позорься! Фашисты!
«Пенсионеров не пускают, наказывают людей!»
«Это что такое?»
«Куар –код – это нерусское слово!»
Охранник в ответ молчит, но пытается заслонить собой проход.
«МК Улан-Удэ» сообщает, что многие жители Бурятии пишут негативные комментарии на официальных страницах ТЦ и магазинов с пропускной системой и даже отказываются от их посещений.
Некоторые блогеры считают, что люди начинают друг друга ненавидеть из-за мер, введенных властью. И это – гораздо страшнее коронавируса.
«У нас и так не очень дружный, не самый добрый народ. Такое ощущение, что государство нарочно стравливает людей друг с другом. Поставили эти куар-кода на входах, и что? Весь удар пал на обслуживающий персонал, который просто хочет работать, зарабатывать и кормить свою семью», - написала известный блогер Ааюна Саганова.
В Улан-Удэ 30 октября заработала система пропуска по QR-кодам. Во многие общественные места могут попасть только вакцинированные от коронавируса.