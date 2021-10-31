«У нас и так не очень дружный, не самый добрый народ. Такое ощущение, что государство нарочно стравливает людей друг с другом. Поставили эти куар-кода на входах, и что? Весь удар пал на обслуживающий персонал, который просто хочет работать, зарабатывать и кормить свою семью», - написала известный блогер Ааюна Саганова.