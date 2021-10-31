В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

В Бурятии жители без QR-кодов устроили штурм торгового центра: видео

Майк Габриелян
1 час назад

В Бурятии посетители торгового центра, не имеющие QR-кодов, устроили потасовку с охранником. Видео инцидента появилось на Youtube. Местные жители сообщают, что речь идет о торговом центре Galaxy в Улан-Удэ.

На кадрах посетители устремляются внутрь и толкаются с охранником. Толпа горожан, преимущественно женщин, гневно возмущается:

«Отойди! Не позорься! Фашисты!

«Пенсионеров не пускают, наказывают людей!»

«Это что такое?»

«Куар –код – это нерусское слово!»

Охранник в ответ молчит, но пытается заслонить собой проход.

«МК Улан-Удэ» сообщает, что многие жители Бурятии пишут негативные комментарии на официальных страницах ТЦ и магазинов с пропускной системой и даже отказываются от их посещений.

В РФ впервые за месяц коронавирусом заразилось более миллиона человек

Некоторые блогеры считают, что люди начинают друг друга ненавидеть из-за мер, введенных властью. И это – гораздо страшнее коронавируса.

«У нас и так не очень дружный, не самый добрый народ. Такое ощущение, что государство нарочно стравливает людей друг с другом. Поставили эти куар-кода на входах, и что? Весь удар пал на обслуживающий персонал, который просто хочет работать, зарабатывать и кормить свою семью», - написала известный блогер Ааюна Саганова.

В Улан-Удэ 30 октября заработала система пропуска по QR-кодам. Во многие общественные места могут попасть только вакцинированные от коронавируса.

Общество,Видео,
235
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители