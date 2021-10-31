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В РФ впервые за месяц коронавирусом заразилось более миллиона человек

Елена Прошина
57 минут назад

В октябре Россия поставила месячный рекорд заболеваемости коронавирусом за все время пандемии – более 1 млн. человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на подсчет данных оперштаба по борьбе с инфекцией.

В РФ впервые за месяц коронавирусом заразилось более миллиона человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 1 по 31 октября текущего года в России заболели коронавирусом 1 002 764 человек. Это на 69,4% выше аналогичного показателя за сентябрь и на 127% больше, чем отмечалось в октябре 2020 года.

Кроме того, сообщается, что по данным на утро 31 октября, за прошедшие сутки количество зарегистрированных в России случаев заражения СОVID-19 увеличилось на 40 993, достигнув уровня 8 513 790 больных.

Летальных случаев по причине коронавируса в стране за тот же период было зафиксировано 1158, что на две единицы меньше, чем днем ранее.

В Москве показатель новых заражений за сутки оказался на уровне 7603 случаев, что на 336 больше вчерашнего показателя.

Общество,ИТАР-ТАСС,
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