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Назван симптом рака, появляющийся во время еды

Ювелина Бернст
1 час назад

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Назван симптом рака, появляющийся во время еды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалист призвал насторожиться при появлении необычного привкуса горького, кислого или металлического во рту.

Однако сразу пугаться не стоит. Причиной может быть также защемленный нерв. С вкусовых рецепторов снимают информацию три нерва, рассказал врач.

Кроме того, вызвать появление необычного привкуса во рту может прием некоторых лекарств, например, некоторых антибиотиков и препаратов от давления.

Председатель отделения семейной медицины клиники Кливленда в США Дональд Форд ранее сообщил, что металлический привкус может указывать на проблемы с почками или печенью, недиагностированный диабет и некоторые виды рака. Однако при отсутствии других симптомов причины металлического привкуса во рту обычно доброкачественные. Так, это может быть следствием плохой гигиены полости рта, потребления некоторых лекарств (ряд антибиотиков, антидепрессантов, лекарства от давления, диабета, подагры) и мультивитаминов с тяжелыми металлами. Также металлический привкус может проявляться при простуде и синусите, при химиотерапии или лучевой терапии, беременности, слабоумии, химическом воздействии и пищевой аллергии.

Общество,Александр Мясников,
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