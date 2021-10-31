Депутат жестко раскритиковала «стоящих с протянутой рукой» пенсионеров

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина предложила возложить ответственность за пожилых людей на их детей. Ее слова приводит «Царьград».
«У меня вопрос: где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей? Мне странно, имея такой бюджет, имея такое количество богатых, состоятельных людей в городе Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах», — сказала Метлина.
Более того, политик предложила частично переложить заботу о пожилых людях с государства на детей пенсионеров.
«Давайте все-таки требовать и от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать. Но тем не менее, наверное, надо было в том числе и думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет», - заключила Метлина.
Она отметила, что у нее «наболело», поскольку к ней на прием часто приходят пенсионеры, которые стали жертвами мошенников. При этом, по словам депутата, злоумышленники выносят из домов пожилых людей, сотни тысяч и миллионы рублей, что, по ее мнению, говорит о состоятельности пенсионеров.
Фразу «государство не просило вас рожать» произнесла в 2018 году занимавшая на тот момент пост директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Так чиновница обосновала свои слова о том, что власти ничего не должны детям.