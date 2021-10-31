Депутат жестко раскритиковала «стоящих с протянутой рукой» пенсионеров

«Давайте все-таки требовать и от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать. Но тем не менее, наверное, надо было в том числе и думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет», - заключила Метлина.