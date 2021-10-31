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Россиянам назвали условия для продления нерабочих дней

Ювелина Бернст
1 час назад

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал «Известиям», какие факторы учитываются при введении ограничений по коронавирусу.

Во-первых, коэффициент распространения. Если он больше единицы, то речь идет о напряженной ситуации.

Во-вторых, это наличие свободных коек в больницах и аппаратов ИВЛ.

Скоро станет понятно, насколько эффективным оказалось введение нынешнего локдауна, сказал Горелов.

«Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», – добавил эпидемиолог.

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Нерабочие дни из-за COVID-19 объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Ряд региональных властей увеличили этот период. В основном, закрылись непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, предприятия общепита, МФЦ и центры госуслуг, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры. В ряд мест можно попасть только при наличии QR-кода.

Общество,Видео,Александр Горелов,Роспотребнадзор,газета "Известия",
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