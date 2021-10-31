Во-первых, коэффициент распространения. Если он больше единицы, то речь идет о напряженной ситуации.

«Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится», – добавил эпидемиолог.

Нерабочие дни из-за COVID-19 объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Ряд региональных властей увеличили этот период. В основном, закрылись непродовольственные розничные магазины, стоматологические клиники, предприятия общепита, МФЦ и центры госуслуг, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные и культурные центры. В ряд мест можно попасть только при наличии QR-кода.