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«Зачем нам наука?»: Вирусолог Чумаков обратился к антипрививочникам

Ювелина Бернст
46 минут назад

Профессор Университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков в эфире «Радио России» выразил непонимание по поводу того, что граждане не хотят прививаться.

Чумаков заявил, что отрицание вакцинации — это проблема еще «допандемийных» времен, вышедшая наружу с появлением COVID-19. Он отметил, что общество априори платит миллиарды за работу ученых, поддерживая их разработки.

«И вот наконец ученые принесли вам товар, и вы его не используете? Зачем нам тогда наука нужна, если вот те плоды, которые она рано или поздно приносит, мы не используем? Прививайтесь, дорогие друзья!» — призвал американский ученый.

По его мнению, в ближайшие год-два пандемия не пройдет. В борьбе с ней поможет только вакцинация, считает эксперт.

Константин Чумаков – сын знаменитого советского вирусолога Михаила Чумакова, именем которого назван российский федеральный научный центр по разработке иммунобиологических препаратов. В центре Чумакова разработали одну из российских вакцин от коронавируса – КовиВак. Оба сына Михаила Чумакова продолжают дело отца. Константин занимается проблемами вирусологии в США, а его брат Петр – в России.

Общество,Видео,Михаил Чумаков,Джордж Вашингтон,
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