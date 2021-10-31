Роспотребнадзор: COVID ухудшает голос, слух, память и мышление

«Дельта»-штамм COVID-19 может вызвать у переболевших изменение голоса, нарушение слуха и когнитивных способностей, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Фото: ТАСС ТАСС

По ее словам, также коронавирус способен ухудшить память.

«Мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных функций, нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца», — сообщила медик.

По ее словам, после перенесенного заболевания организм человека становится более восприимчивым к другим инфекциям.

Данные последствия могут проявиться даже в том случае, если коронавирус был перенесен в легкой форме. В этом случае люди редко обращаются за помощью, из-за чего постковидные последствия могут прогрессировать.