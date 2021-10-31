Роспотребнадзор: COVID ухудшает голос, слух, память и мышление

«Дельта»-штамм COVID-19 может вызвать у переболевших изменение голоса, нарушение слуха и когнитивных способностей, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
По ее словам, также коронавирус способен ухудшить память.
«Мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных функций, нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца», — сообщила медик.
По ее словам, после перенесенного заболевания организм человека становится более восприимчивым к другим инфекциям.
Данные последствия могут проявиться даже в том случае, если коронавирус был перенесен в легкой форме. В этом случае люди редко обращаются за помощью, из-за чего постковидные последствия могут прогрессировать.
Ранее врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов сообщил, что прививка от коронавирусной инфекции может уменьшить негативное влияние постковидного синдрома или же полностью избавить от него.