В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Роспотребнадзор: COVID ухудшает голос, слух, память и мышление

Елена Прошина
38 минут назад

«Дельта»-штамм COVID-19 может вызвать у переболевших изменение голоса, нарушение слуха и когнитивных способностей, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.

Роспотребнадзор: COVID ухудшает голос, слух, память и мышление
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, также коронавирус способен ухудшить память.

«Мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных функций, нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца», — сообщила медик.

По ее словам, после перенесенного заболевания организм человека становится более восприимчивым к другим инфекциям.

Данные последствия могут проявиться даже в том случае, если коронавирус был перенесен в легкой форме. В этом случае люди редко обращаются за помощью, из-за чего постковидные последствия могут прогрессировать.

Ранее врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов сообщил, что прививка от коронавирусной инфекции может уменьшить негативное влияние постковидного синдрома или же полностью избавить от него.

Общество,Наука и техника,Алексей Водовозов,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители