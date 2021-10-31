Гинцбург объяснил непризнание «Спутника V» в Европе

Европейское законодательство по регистрации вакцин не гармонизировано с российским, что является одной из причин, почему отечественные препараты от COVID-19 до сих пор не получили признания со стороны Европейского агентства лекарственных средств, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на директора национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, в российской регуляторике вакцинный препарат оценивается по 18 параметрам, а в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с отечественным.
«Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки», — отметил медик.
По его словам, всё это порождает задержки.
Гинцбурга считает, что процесс мог бы ускориться в том случае, если бы признание вакцины «Спутник V» происходило по результатам ее практического использования. Как отметил директор исследовательского центра, прививочная кампания в России показала, что российский препарат от коронавируса «блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса».