«Зачем тогда наука?»: вирусолог пристыдил противников вакцинации

Слушайте, и вы, и все общество заплатили миллиарды и миллиарды для того, чтобы поддерживать учёных для того, чтобы разрабатывать новые препараты, и вот наконец учёные принесли вам товар, и вы его не используете? Зачем нам тогда наука нужна, если вот те плоды, которые она рано или поздно приносит, мы не используем? Прививайтесь, дорогие друзья! — сказал Чумаков.