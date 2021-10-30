Украинские военные высказались о взятии села в Донбассе с 37 россиянами

Украинские военные опровергли данные о взятии находящегося в «серой зоне» села Старомарьевка в Донбассе с 37 плененными россиянами. В пресс-центре 93-й бригады «Холодный Яр» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) отрицают информацию, опубликованную главным редактором местного издания «Цензор.нет» Юрием Бутусовым. Об этом организация сообщила в Facebook.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine Ministry of Defense of Ukraine

Бутусов отмечал, что силовики взяли под контроль украинское село, установив там блок-пост и подняв флаги. Он также отметил, что «контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 37 жителей села являются гражданами России». В заключение было сказано, что «виновные [с паспортами РФ] будут привлечены к ответственности».

По данным 93-й бригады «Холодный Яр», это очередная попытка боевиков обвинить Киев в несоблюдении правил по линии разграничения. В пресс-центре организации заявили, что военные находятся на своих позициях и никаких изменений в их положении не было зафиксировано.

Уточняется, что военные зашли на территорию Старомарьевки для проведения определенных мероприятий, после чего все солдаты были возвращены на места, где проходят службу. На данный момент ни одного члена бригады в этой местности нет.

«Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов!» — добавили в организации.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство проверит сообщение о 37 россиянах, которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка в Донбассе.