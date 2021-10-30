В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Украинские военные опровергли данные о взятии села в Донбассе с 37 россиянами

Lenta.ru
Только что

Украинские военные опровергли данные о взятии находящегося в «серой зоне» села Старомарьевка в Донбассе с 37 плененными россиянами. В пресс-центре 93-й бригады «Холодный Яр» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) отрицают информацию, опубликованную главным редактором местного издания «Цензор.нет» Юрием Бутусовым. Об этом организация сообщила в Facebook.

Украинские военные высказались о взятии села в Донбассе с 37 россиянами
Фото: Ministry of Defense of UkraineMinistry of Defense of Ukraine

Бутусов отмечал, что силовики взяли под контроль украинское село, установив там блок-пост и подняв флаги. Он также отметил, что «контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 37 жителей села являются гражданами России». В заключение было сказано, что «виновные [с паспортами РФ] будут привлечены к ответственности».

По данным 93-й бригады «Холодный Яр», это очередная попытка боевиков обвинить Киев в несоблюдении правил по линии разграничения. В пресс-центре организации заявили, что военные находятся на своих позициях и никаких изменений в их положении не было зафиксировано.

Уточняется, что военные зашли на территорию Старомарьевки для проведения определенных мероприятий, после чего все солдаты были возвращены на места, где проходят службу. На данный момент ни одного члена бригады в этой местности нет.

«Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов!» — добавили в организации.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство проверит сообщение о 37 россиянах, которых солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен в находящемся в «серой зоне» селе Старомарьевка в Донбассе.

Помимо этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о солдатах ВСУ с 37 россиянами. По ее словам, в ведомстве будут делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, «где бы они ни находились, в том числе в Донбассе».

Общество,Светлана Петренко,Юрий Бутусов,Мария Захарова,СБУ,СКР,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители