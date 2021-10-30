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Привившихся россиян предложили поощрять «бонусами» и «плюшками»

Елена Прошина
28 минут назад

Россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо поощрять наградами. С такой инициативой выступил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, передает РИА ФАН.

Привившихся россиян предложили поощрять «бонусами» и «плюшками»
Фото: ТАССТАСС

В ходе обсуждения журналистами Москвы и Санкт-Петербурга антиковидных мер в стране, Милькевич заявил, что в России ущемляются права людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

«В эфире "Место встречи" мы говорили много раз — плюшки, бонусы, где награды для тех, кто вакцинируется?» — задается вопросом Милькевич.

Он считает, что прессе не стоит уделять повышенного внимания противникам вакцинации. Он предлагает поддерживать россиян, привившихся вакциной, и тем самым защитивших от пандемии себя и окружающих.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что на утро 30 октября в России зафиксирован суточный прирост заболевших COVID-19 на уровне 40 251 человек. Из них 8,3% - бессимптомных. За это же время умерло 1160 пациентов, заразившихся вирусом. Кроме того, в России выздоровели 28 909 человек.

Общество,Александр Малькевич,РИА ФАН,
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