Привившихся россиян предложили поощрять «бонусами» и «плюшками»

Россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, необходимо поощрять наградами. С такой инициативой выступил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, передает РИА ФАН.

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В ходе обсуждения журналистами Москвы и Санкт-Петербурга антиковидных мер в стране, Милькевич заявил, что в России ущемляются права людей, прошедших вакцинацию от коронавируса.

«В эфире "Место встречи" мы говорили много раз — плюшки, бонусы, где награды для тех, кто вакцинируется?» — задается вопросом Милькевич.

Он считает, что прессе не стоит уделять повышенного внимания противникам вакцинации. Он предлагает поддерживать россиян, привившихся вакциной, и тем самым защитивших от пандемии себя и окружающих.