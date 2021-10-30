В РПЦ назвали грехом просмотр фильма Скорсезе

Митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир» назвал грехом просмотр фильмов, изображающих Иисуса Христа, где есть «намеренное искажение» его образа или отступления от Евангелия. В качестве примера он назвал картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».
«Такие фильмы смотреть нельзя. Такие фильмы смотреть — это значит совершать грех против Христа и против церкви», — заявил митрополит.
При этом специального запрета на изображение Христа в кинематографе нет, уточнил Иларион.
В качестве фильмов о Христе, сделанных «с большим благоговением» он назвал «Евангелие от Иоанна» Филиппа Сэвилла и «Страсти Христовы» Мэла Гибсона.
Фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа» с Уиллемом Дефо и Дэвид Боуи вышел на экраны в 1988 году. Фильм стал экранизацией романа Никоса Казандзакиса «Последнее искушение» 1955 года. Картина подвергалась широкой критике в США и Европе со стороны религиозных групп. В частности, за отступления от евангельских текстов и выбор актеров.