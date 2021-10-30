В РПЦ назвали грехом просмотр фильма Скорсезе

Митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир» назвал грехом просмотр фильмов, изображающих Иисуса Христа, где есть «намеренное искажение» его образа или отступления от Евангелия. В качестве примера он назвал картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа».

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«Такие фильмы смотреть нельзя. Такие фильмы смотреть — это значит совершать грех против Христа и против церкви», — заявил митрополит.

При этом специального запрета на изображение Христа в кинематографе нет, уточнил Иларион.

В качестве фильмов о Христе, сделанных «с большим благоговением» он назвал «Евангелие от Иоанна» Филиппа Сэвилла и «Страсти Христовы» Мэла Гибсона.