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Мурашко – непривитым: «Не успел вакцинироваться» не аргумент

Елена Прошина
14 минут назад

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе своей поездки во Владимирскую область рассказал о необходимости вакцинации населения. Его слова приводит РИА «Новости».

Мурашко – непривитым: «Не успел вакцинироваться» не аргумент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фраза "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент. Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь», — считает Мурашко.

По словам Мурашко, нерабочая неделя, объявленная в России с 30 октября по 7 ноября, необходима для уменьшения темпов распространения коронавируса в стране. Он назвал ее хорошей возможностью для того, чтобы все могли в этот период сделать прививку от COVID-19. Он пояснил, что учреждения здравоохранения в это время работают в обычном режиме.

Мурашко отметил, что в регионах, где для жителей действуют жесткие ограничения в связи с пандемией, в том числе с применением QR-кодов, уже заметно снижение темпов увеличения заболеваемости коронавирусом.

Общество,Михаил Мурашко,РИА Новости,
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