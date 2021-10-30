Мурашко – непривитым: «Не успел вакцинироваться» не аргумент

«Фраза "не успел провакцинироваться" на сегодняшний день не аргумент. Машину на техобслуживание гоняем, а собственный организм не хотим защитить — это недопустимая вещь», — считает Мурашко.

По словам Мурашко, нерабочая неделя, объявленная в России с 30 октября по 7 ноября, необходима для уменьшения темпов распространения коронавируса в стране. Он назвал ее хорошей возможностью для того, чтобы все могли в этот период сделать прививку от COVID-19. Он пояснил, что учреждения здравоохранения в это время работают в обычном режиме.