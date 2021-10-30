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Мурашко рассказал о тяжелом заражении ковидом трехдневного ребенка

Майк Габриелян
41 минуту назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о случае заражения трехдневного младенца. Инцидент произошел во Владимирской области, передает РИА «Новости».

«В возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких», - сказал чиновник.

По его словам, врачей, лечащих ребенка, сейчас консультируют специалисты федерального центра детей и подростков. Не исключено, что они приедут во Владимирскую область, чтобы оказать помощь младенцу на месте. Также «решается вопрос о возможности перевода в другое медучреждение».

Глава Минздрава призвал привиться от коронавируса беременных женщин, чтобы защитить себя и дитя. Мурашко заявил, что антитела матери способны защитить новорожденного.

Как привитые могут заразиться коронавирусом

Ранее Мурашко заявил, что количество несовершеннолетних c COVID-19 сейчас увеличивается. Так, во Владимирской области активно болеют около 2050 детей.

В октябре Минздрав разрешил вакцинироваться от коронавируса женщинам, кормящим грудью. При этом в сентябре текущего года представители ведомства заявляли о противопоказании вакцинации «Спутником V» для кормящих грудью женщин. Эта мера обосновывалась отсутствием результатов соответствующих исследований.

Общество,Видео,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,РИА Новости,
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