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В Белгороде произошел скандал из-за эротического посвящения студентов

Ювелина Бернст
26 минут назад

В Белгороде первокурсников посвятили в студенты с помощью эротических конкурсов. Об этом пишет «Подъем».

В Белгороде произошел скандал из-за эротического посвящения студентов
Фото: ТАССТАСС

В интернет попало видео со скандального посвящения. На нем видны поцелуй двух молодых людей, ласки между девушками и конкурс с секс-игрушками.

По словам очевидцев, в мероприятии участвовали учащиеся БелГУ и БГТУ.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете заявили, что вузы не имеют отношения к вечеринке.

«Безусловно, это безобразие. Я надеюсь, что с этим клубом кто-то разберется... Органы власти должны внимательно посмотреть на деятельность таких организаций», - сказали в университете.

По данным издания, вечеринка прошла в клубе Under. Все мероприятия в клубе идут с возрастной маркировкой 18+.

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