В Белгороде произошел скандал из-за эротического посвящения студентов

В Белгороде первокурсников посвятили в студенты с помощью эротических конкурсов. Об этом пишет «Подъем».

Фото: ТАСС ТАСС

В интернет попало видео со скандального посвящения. На нем видны поцелуй двух молодых людей, ласки между девушками и конкурс с секс-игрушками.

По словам очевидцев, в мероприятии участвовали учащиеся БелГУ и БГТУ.

В Белгородском государственном национальном исследовательском университете заявили, что вузы не имеют отношения к вечеринке.

«Безусловно, это безобразие. Я надеюсь, что с этим клубом кто-то разберется... Органы власти должны внимательно посмотреть на деятельность таких организаций», - сказали в университете.