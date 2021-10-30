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«Это фашизм»: Уральцы вышли на массовый протест против QR-кодов

Елена Прошина
18 минут назад

В Екатеринбурге состоялся согласованный пикет против введения QR-кодов для борьбы с коронавирусом. На нем присутствовали около 50 человек. Об этом сообщает издание Е1.

«Это фашизм»: Уральцы вышли на массовый протест против QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пикет прошел в районе кинотеатра «Заря» по адресу улица Баумана 2 в Екатеринбурге.

«Это сегрегация населения, которая провоцируется фашизмом. Это фашизм. Мы знаем, к чему в истории приводила идея с нумерованием людей. Вакцинация — это медицинский вопрос, его нужно решать отдельно. И обязательно добровольно», - заявила изданию одна из инициаторов мероприятия по имени Евгения.

Она пояснила, что заявленная численность участников пикета составляла 25 человек с плакатами. Кроме этих протестантов, к манифестации присоединилось порядка 25–30 единомышленников.

Сообщается, что одной из целей пикета стал сбор подписей под обращениями в местную и генеральную прокуратуру, а также к губернатору региона с требованием отмены QR-кодов для посещения общественных мест.

Напомним, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации с коронавирусом с 30 октября на территории Екатеринбурга и Свердловской области начали действовать новые правила посещения торговых центров, заведений общепита, развлекательных мероприятий, а также административных и ведомственных зданий. Чтобы попасть в подобное заведение, гражданин должен предъявить на входе QR-сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенной болезни вместе с документом, удостоверяющим личность.

Издание сообщает, что как раз 30 октября в регионе выпал снег и людям, чтобы попасть в общественные заведения, приходится стоять в очередях на морозе.

Общество,Генпрокуратура РФ,
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