«Это фашизм»: Уральцы вышли на массовый протест против QR-кодов

В Екатеринбурге состоялся согласованный пикет против введения QR-кодов для борьбы с коронавирусом. На нем присутствовали около 50 человек. Об этом сообщает издание Е1.

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Пикет прошел в районе кинотеатра «Заря» по адресу улица Баумана 2 в Екатеринбурге.

«Это сегрегация населения, которая провоцируется фашизмом. Это фашизм. Мы знаем, к чему в истории приводила идея с нумерованием людей. Вакцинация — это медицинский вопрос, его нужно решать отдельно. И обязательно добровольно», - заявила изданию одна из инициаторов мероприятия по имени Евгения.

Она пояснила, что заявленная численность участников пикета составляла 25 человек с плакатами. Кроме этих протестантов, к манифестации присоединилось порядка 25–30 единомышленников.

Сообщается, что одной из целей пикета стал сбор подписей под обращениями в местную и генеральную прокуратуру, а также к губернатору региона с требованием отмены QR-кодов для посещения общественных мест.

Напомним, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации с коронавирусом с 30 октября на территории Екатеринбурга и Свердловской области начали действовать новые правила посещения торговых центров, заведений общепита, развлекательных мероприятий, а также административных и ведомственных зданий. Чтобы попасть в подобное заведение, гражданин должен предъявить на входе QR-сертификат о вакцинации от COVID-19 или о перенесенной болезни вместе с документом, удостоверяющим личность.