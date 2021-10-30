Собчак вступилась за проникшего в «красную зону» для ухода за бабушкой

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram назвала кошмаром и ужасом сообщения о том, что жителя Томска уволили с работы после проникновения в «красную зону» под видом врача для ухода за своей бабушкой.

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Речь идет о жителе Томска, который переоделся в специальный костюм врача, чтобы попасть в красную зону коронавирусного госпиталя при Медико-санитарной части №2. Он признался, что хотел поухаживать за своей бабушкой, которой не оказывали должного внимания. По словам мужчины, она лежала в моче и кале. По данным СМИ, мужчина обратился в Следственный комитет, а его самого после инцидента уволили с работы.

«Теперь его уволили с работы (фантасмагоричный комментарий начальства: «нам тут яркие личности не нужны!»), а пожилую больную женщину, как пишут СМИ, требуют забрать домой. Мне кажется, что это все отражает нашу страну», - высказалась журналистка.

Она также написала, что в России живут люди с огромным сердцем, такие, как этот мужчина, который так любит свою бабушку, что готов менять ей простыни и памперсы, и идти ради нее на обман.