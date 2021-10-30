Мурашко: 50% детей болеют коронавирусом бессимптомно

Около 50% от общего количества детей, заразившихся коронавирусом, переносят заболевание в бессимптомной форме, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.
«По статистике медицинской, 50% детей болеют [коронавирусом] бессимптомно», — сказал Мурашко.
Ранее специалисты заявили, что детей от коронавирусной инфекции спасет только вакцинация взрослых. Необходимо принять меры, чтобы вокруг детей в школах, детских секциях и других местах были только привитые взрослые. По мнению экспертов, дети заражаются новым штаммом «дельта» и распространяют его среди своих сверстников и взрослых.
15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников. Правительство столицы обосновывает это тем, что дети школьного возраста стали существенно больше болеть COVID-19, при этом они заражают проживающих вместе с ними взрослых в полтора раза чаще, хотя сами по большей части переносят болезнь легко.