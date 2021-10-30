Минздрав дал рекомендации по «Спутнику Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.
Соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут 30 октября, уточнил министр. Он объяснил, что это связано с распространяющимся штаммом дельта.
Для первой прививки Мурашко рекомендовал использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».
В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»