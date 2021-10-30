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Минздрав дал рекомендации по «Спутнику Лайт»

Ювелина Бернст
14 минут назад

Вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

Минздрав дал рекомендации по «Спутнику Лайт»
Фото: ТАССТАСС

Соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут 30 октября, уточнил министр. Он объяснил, что это связано с распространяющимся штаммом дельта.

Для первой прививки Мурашко рекомендовал использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

В России на сегодняшний день зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт»

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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