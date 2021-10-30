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Коммунист Рашкин заявил, что история с лосём – это провокация

Deita.ruиещё 1
30 октября

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте на лося, заявил, что он мог стать жертвой провокации, сообщает ИА DEITA.RU. Телеканалу RTVI коммунист рассказал, что никакого отношения к убийству лося не имеет и в момент задержания полицией он был трезв, а от медицинского освидетельствования отказался, опасаясь фальсификации результатов. Потому что правоохранительные органы намеренно пытаются его подставить. А лось в багажнике действительно был &ndash; но не лично им убитый, а случайно обнаруженный. &laquo;Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил практически разделанного лося. Предложил отвезти его в полицию. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фээсбэшников, полиции, природоохранных структур&raquo;, &mdash; сообщил он. По мнению Рашкина, он допустил ошибку, не заявив на клеветников в полицию, пока это дело ещё не раздули. Сейчас &laquo;лосиным делом&raquo; занимается Следственный комитет. Заявление на Рашкина по подозрению в браконьерстве подал саратовский областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства &ndash; по официальной версии, именно они, совершая рейд вместе с сотрудниками правоохранительных органов, поймали коммуниста с тушей лося на территории, где охота на сохатых запрещена. За рулём остановленного автомобиля находился сам Рашкин, с ним был ещё один пассажир, в багажнике нашли разделанного лося. Также в машине обнаружили топор и два ножа. &laquo;Известия&raquo; публиковали запись с камеры наружного видеонаблюдения, запечатлевшей, как депутат выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле и садится в автомобиль.

Коммунист Рашкин заявил, что история с лосём – это провокация
Фото: Deita.ruDeita.ru
Общество,Валерий Рашкин,КПРФ,СКР,МВД,РИА "Дейта",газета "Известия",
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