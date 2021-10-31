Гинцбург объяснил непризнание «Спутника V» в Европе

«В отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с нашими. Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные», — сказал Гинцбург в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом. По его словам, если на мировой рынок удается пробиться отечественным брендам, то их перевыпускают под брендами европейских гигантов. Кроме того, специалист считает, что признание российском вакцины шло бы быстрее, если бы ее чаще использовали на практике местные врачи.