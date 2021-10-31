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Гинцбург назвал причины непризнания «Спутника V» в ЕС

Ura.Ruиещё 11
32 минуты назад

Члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского медицинского агентства (ЕМА) предпочитают игнорировать успех вакцинации от коронавируса российским «Спутником V». Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург объяснил непризнание «Спутника V» в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с нашими. Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные», — сказал Гинцбург в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом. По его словам, если на мировой рынок удается пробиться отечественным брендам, то их перевыпускают под брендами европейских гигантов. Кроме того, специалист считает, что признание российском вакцины шло бы быстрее, если бы ее чаще использовали на практике местные врачи.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер ранее заявил, что Признание ЕС российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» исключительно технический процесс. По его словам, политической подоплеки в этом нет. В настоящее время Минздрав согласовывает детали визита в Россию для представителей ЕМА, чтобы сертифицировать вакцину «Спутник V».
Общество,Маркус Эдерер,Минздрав РФ,ВОЗ,ЕС,
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