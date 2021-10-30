Стало известно, куда россияне поедут на Новый год

Почти 40% российских туристов, желающих отметить Новый год за границей, отправятся в Египет. Также в лидерах по бронированию туров на новогодние выходные оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Мальдивы. Об этом агентству РИА «Новости» рассказали туроператоры. Они также отметили, что есть и туристы, которые собираются провести новогодние праздники в России. Большая часть из них поедут в Сочи и Великий Устюг.

В списке предпочтений клиентов Tez Tour для отдыха в новогодний период лидирует Египет. На долю этого направления приходится порядка 40% заявок от общего объёма. Далее следуют Турция — 20%, ОАЭ — 15% и Мальдивы — 14%. Пятую строчку занимает внутренний туризм.

«Кроме этого, встречаются заявки на отдых в высокие зимние даты в Мексике, Доминикане, Венгрии, на Шри-Ланке, Маврикии, Кубе и некоторых других странах», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Аналогичную долю бронирования туров с 30 декабря по 9 января в Египет отследила и компания TUI. 21% и 20% занимают туры в Турцию и ОАЭ. Далее в списке идут Россия и Мальдивы.

Среди внутренних направлений самым популярным стали Сочи. Россияне также выбирают путешествия в Великий Устюг — 13%, Шерегеш — 12%, Кавказские Минеральные Воды — 5% и Геленджик — 4%.

«Туроператор отмечает наметившийся тренд роста интереса к экскурсионным турам. В лидерах — Казань и Санкт-Петербург, с небольшим отставанием за ними следуют Москва, Калининград и Иркутск, а также туры по маршруту Золотого кольца. Всё больше туристов в качестве места встречи Нового года выбирают Карелию», — добавили в TUI.

«Секрет» рассказывал, куда дешевле всего улететь на Новый год москвичам и петербуржцам. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Санкт-Петербург, Казань и Сочи стали самыми выгодными направлениями, куда можно отправиться на новогодние праздники из Москвы. Из Санкт-Петербурга дешевле всего можно будет слетать в столицу.