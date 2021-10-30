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Непривитых россиян перестали пускать в Севастополь

Майк Габриелян
58 минут назад

На железнодорожном вокзале Севастополя установили антиковидный блокпост, состоящий из полицейских, казаков и дружинников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности Севастополя Владимира Беспалого.

Непривитых россиян перестали пускать в Севастополь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полиция и общественники не пускают в город пассажиров без QR-кода о вакцинации, прибывающих из других российских населенных пунктов. Речь идет о поездах как пригородного, так и дальнего сообщения.

«С прибывших трех электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек прибыли, из них пять человек мы не допустили», - рассказал Беспалый.

По его словам, нарушители вынуждены покупать обратные билеты и уезжать. Территорию вокзала они покинуть не могут.

Всего на въездах в Севастополь развернули 8 блокпостов: 7 на автотрассах и 1 на железнодорожном вокзале. На каждом находится по 8-10 человек. Это сотрудники МВД, органов исполнительной власти, казаки и дружинники. Они проверяют документы. Необходим двухмерный штрих-код со ссылкой на портал Госуслуг или справка о заболевании, перенесенном не позднее шести месяцев назад.

Блокпосты начали работу в ночь на субботу. QR-коды и справки проверяют у всех въезжающих и выезжающих. Ограничения продлятся до 8 ноября.

Ранее в Севастополе ковид-диссидентов отказались пускать в синагогу.

Общество,МВД,
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