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Стала известна причина смерти диктора Кириллова

Lenta.ru
1 час назад

Советский диктор и ведущий Игорь Кириллов скончался на 90-м году после продолжительной болезни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стала известна причина смерти диктора Кириллова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника телеканала, самочувствие радиоведущего начало ухудшаться в сентябре этого года, тогда же его госпитализировали в больницу для оперативного лечения. «Сегодня рано утром Игорь Леонидович скончался», — цитирует телеканал слова источника.

Также предварительно известно, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей.

Ранее сообщалось, что ведущий Игорь Кириллов, который более 20 лет вел программу «Время», умер в возрасте 89 лет. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.

Общество,Игорь Кириллов,
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