Стала известна причина смерти диктора Кириллова

Советский диктор и ведущий Игорь Кириллов скончался на 90-м году после продолжительной болезни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По словам собеседника телеканала, самочувствие радиоведущего начало ухудшаться в сентябре этого года, тогда же его госпитализировали в больницу для оперативного лечения. «Сегодня рано утром Игорь Леонидович скончался», — цитирует телеканал слова источника.

Также предварительно известно, что причиной смерти диктора стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей.