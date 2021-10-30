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Врач рассказал о новом тяжелом последствии от COVID-19

Ювелина Бернст
20 минут назад

Из-за коронавируса у людей с легочными осложнениями может развиться свищ («абсцесс легкого»). Об этом рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев Ura.ru.

Врач рассказал о новом тяжелом последствии от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Свищ — это разрешившийся гнойник, то есть стенка легких деформируется, это дырка. Это серьезнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови», - сказал специалист.

Осложнение, по его словам, лечится только антибиотиками и бронхоскопией - очисткой легких от гноя. Пурясев отметил, что хирургически свищ сложно лечить, так как легкие нельзя сшить.

Врач уточнил, что обычно свищ развивается у людей, страдающих трофическими расстройствами, из-за алкоголя и плохого питания, «но бывает и так, что прилетает очень агрессивная инфекция и здоровые люди валятся, как бревна».

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, Сергей Токарев со ссылкой на исследование добавил, что свищ может развиться и из-за длительного применения ИВЛ.

По последним данным, последствия коронавируса могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов, сопровождающихся резкой сменой настроения.

Общество,Сергей Токарев,Минздрав РФ,РИА Ura.ru,
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