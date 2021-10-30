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Гинцбург объяснил, почему привитые от COVID-19 могут заболеть

News.ru
38 минут назад

Клетки памяти не успевают сработать при взаимодействии со штаммом «дельта» коронавируса, поэтому даже привитые от COVID-19 люди могут заболеть. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург объяснил случаи заражения COVID-19 среди привитых
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Привитые заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. «Дельта»-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител, — рассказал он.

Гинцбург уточнил, что у вакцинированных людей через 6–8 месяцев начинает падать титр антител, однако при этом сохраняются клетки памяти. При этом они начинают вырабатывать антитела только на 2–4 день после заражения — и это уже поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, накапливается в них в очень больших количествах.

В Госдуме выступили за обязательную вакцинацию от COVID-19

Чтобы постоянно иметь высокий уровень антител в крови, следует проходить ревакцинацию раз в 6 месяцев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что основная масса поступающих в стационары пациентов с коронавирусом не имеют прививки, а среди пациентов с тяжёлым течением заболевания привитых менее 0,03%.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что среди ежедневно умирающих от коронавируса в стране привитых практически нет, а штаммом «дельта» заражается не более 2% вакцинированных.

Ранее Гинцбург объяснил, почему надо прививаться беременным и кормящим грудью.

Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Анна Попова,Роспотребнадзор,Госдума,РИА Новости,
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