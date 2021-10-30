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«Коммерсант»: США планировали отказаться от аренды Спасо-хауса в Москве

News.ru
7 минут назад

Несколько недель назад власти США рассматривали вариант отказа от продления аренды резиденции американского посла в Москве. Об этом пишет «Коммерсант».

США планировали отказаться от аренды Спасо-хауса в Москве
Фото: Sputnik/ZUMAPRESS.com/Global Look PressSputnik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По информации газеты, Вашингтон изучал подобный вариант из-за нехватки дипломатического персонала и невозможности должным образом обеспечить безопасность своей миссии. В итоге, по имеющимся данным, договор на аренду Спасо-хауса, особняка Второва в Старопесковском переулке столицы решено продлить, но проблема с охраной решена не была.

США арендуют Спасо-хаус с конца 1993 года.

Как рассказали «Коммерсанту» осведомлённые источники в МИД РФ, Штаты требуют разрешения на въезд в Россию «42 спецагентов», которые обеспечили бы безопасность посольства, не считая охранников из числа морских пехотинцев, прикрывающих посольский периметр.

Также Вашингтон просит Москву оформить визы ещё 13 сотрудникам, они являются потенциальными членами группы обеспечения деятельности посла и посольства, включающей слуг и камердинеров. Сообщается, что в противном случае власти США сочтут, что дипмиссия в Москве не в состоянии исполнять профессиональные обязанности.

По данным «Коммерсанта», в настоящее врмя посол США Джон Салливан находится на родине и вернётся в Москву в середине ноября.

В настоящее время у США в России работают около 130 человек, в то время как в российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 человек.

При этом в 2017 году у США были 1,2 тысячи дипломатических сотрудников в четырех российских городах.

Общество,Джон Салливан,МИД,
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