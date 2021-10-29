В колледжах могут прекратить прием по 43 специальностям

Министерство просвещения России предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 специальностям с 31 декабря 2021 года. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу говорится, что изменения вносятся в «целях приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда и укрупнения специальностей по принципу расширения квалификаций».
В список выбывающих профессий, в частности, вошли парикмахер, водитель городского электротранспорта, машинист, рекламный агент, электромонтажник авиационной техники, контролер банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, младший ветеринарный фельдшер, составитель поездов, изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий, мировая художественная культура и другие.