ФСБ расширит полномочия сотрудников спецслужбы по криптовалютам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России собирается расширить полномочия ряда сотрудников спецслужбы. У них, в частности, может появиться возможность отправлять запросы операторам информационных систем, в которых выпускают криптовалюты. Соответствующий проект приказа главы ФСБ Александра Бортникова опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
«Приказываю наделить полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — говорится в документе.
В нём уточняется, что такую информацию будут запрашивать во время проверок в целях противодействия коррупции.
Право направлять запросы предлагается дать первому замдиректора ФСБ, главе Погранслужбы, главе Национального антитеррористического комитета, статс-секретарю, главам служб ФСБ, начальникам управлений ФСБ в армии, регионах и в Погранслужбе.
Составители документа напомнили, что с 1 января 2021 года криптовалюту нужно вносить в декларацию о доходах. При этом должностным лицам федеральных органов исполнительной власти разрешено во время антикоррупционных проверок направлять запросы операторам информационных систем, в которых выпускают крипту.