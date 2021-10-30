ФСБ расширит полномочия сотрудников спецслужбы по криптовалютам

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России собирается расширить полномочия ряда сотрудников спецслужбы. У них, в частности, может появиться возможность отправлять запросы операторам информационных систем, в которых выпускают криптовалюты. Соответствующий проект приказа главы ФСБ Александра Бортникова опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

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«Приказываю наделить полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — говорится в документе.

В нём уточняется, что такую информацию будут запрашивать во время проверок в целях противодействия коррупции.

Право направлять запросы предлагается дать первому замдиректора ФСБ, главе Погранслужбы, главе Национального антитеррористического комитета, статс-секретарю, главам служб ФСБ, начальникам управлений ФСБ в армии, регионах и в Погранслужбе.