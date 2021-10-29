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В Роспотребнадзоре назвали условие новогодних праздников без ограничений

РИА "ФедералПресс"иещё 4
31 минуту назад

Россия не планирует закрывать границы из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире программы «Вести» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Названо условие новогодних праздников без ограничений
Фото: ФедералПресс / Полина ЗиновьеваФедералПресс / Полина Зиновьева

«На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», – заявила Попова, отметив, что сегодня при въезде в страну регистрируется лишь 1% положительных ПЦР-тестов.

Говоря о новой, более заразном варианте штамма «дельта» AY 4.2, который начал распространяться не только в столице, но и в регионах, Анна Попова заявила, что «это обычная история развития любого вируса». На сегодняшний день в ведомстве не видят оснований относиться к этой мутации настороженно.

Что касается ковидных ограничений, глава Роспотребнадзора призвала россиян соблюдать профилактические меры по распространению инфекции и «аккуратно провести нерабочие дни». По словам Поповой, это даст возможность подготовиться к снятию ограничений к новогодним праздникам.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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