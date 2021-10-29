Попова назвала причины новой волны COVID-19

Главный санитарный врач России также указала, что необходимости для закрытия границ из-за пандемии коронавируса сегодня нет, основное распространение вируса идет внутри страны

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России связан с тем, что в нужное время меры по профилактики болезни не соблюдались, шло «игнорирование вируса». Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова, передает ТАСС.

Видео дня

«Летом спад был не во всех субъектах, и отсутствие должных мер, должного контроля за ними, совершенное игнорирование присутствия вируса в популяции привело к тому, что к началу сезона, к сентябрю мы пришли с высокими цифрами общей заболеваемости в стране», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Главный санитарный врач также отметила, что рост заболеваемости коронавирусом наложился на сезон острых респираторных инфекций. «Конечно, неизбежно должно быть увеличение количества заболевших, что мы сегодня и видим», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора оценила и распространение нового варианта коронавируса AY.4.2.

«В самом деле это не новый штамм, это вариант штамма «дельта». Сегодня он уже определен ВОЗ как штамм, как вариант, требующий изучения. Но пока он не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе. Это обычная история развития любого вируса», — сказала Попова.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, три из них обнаружены в Москве и области, два — в Татарстане.

При этом главный санитарный врач России указала, что необходимости для закрытия границ из-за пандемии коронавируса сегодня нет.

«Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи», — сказала она.