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Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию

Lenta.ru
1 час назад

В сентябре 2021 года россияне массово заинтересовались возможностью переехать в Испанию — количество запросов увеличилось на 37,8 процента в сравнении с показателем 2020 года. К таким выводам, предоставленным «Ленте.ру», пришли аналитики портала Spain-Real.Estate.

Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию
Фото: ReutersReuters

В первый осенний месяц 2021 года число запросов выросло почти на 35 процентов относительно показателя допандемийного 2019 года. В период с июня по сентябрь интерес к теме переезда среди россиян стал больше на 25,1 процента в сравнении со значением аналогичного периода в 2020-м.

В общей сложности за первые девять месяцев 2021 года россияне стали интересоваться подобной темой на 26,1 процента больше, сравнивая с данными января-сентября 2020-го. В среднем число обращений увеличилось почти на 30 процентов.

Ранее аналитики Spain-Real.Estate определили, жители каких российских городов больше всего интересовались переездом в Испанию. Лидерами рейтинга стали москвичи с показателем в 58,8 процента. Интерес к подобной теме также проявили жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

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