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Cбер отменил требование подтверждать занятость по ипотечным заявкам для адвокатов и нотариусов

SberPress
1 час назад

С 26 октября 2021 года Сбер не будет требовать документы, подтверждающие трудовую деятельность у адвокатов и нотариусов, обратившихся за ипотечным кредитом.

Ранее для подтверждения занятости адвокатам нужно было представить подлинник удостоверения адвоката, а нотариусам подлинник приказа территориального органа Минюста России о назначении на должность нотариуса. А также подлинник или нотариально удостоверенную копию лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию.

Общество,Минюст РФ,
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