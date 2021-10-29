Cбер отменил требование подтверждать занятость по ипотечным заявкам для адвокатов и нотариусов

С 26 октября 2021 года Сбер не будет требовать документы, подтверждающие трудовую деятельность у адвокатов и нотариусов, обратившихся за ипотечным кредитом.

Ранее для подтверждения занятости адвокатам нужно было представить подлинник удостоверения адвоката, а нотариусам подлинник приказа территориального органа Минюста России о назначении на должность нотариуса. А также подлинник или нотариально удостоверенную копию лицензии на занятие отдельными видами деятельности, если они подлежат лицензированию.