Безработица в России в сентябре снизилась до исторического минимума

Безработица в России в сентябре опустилась до исторического минимума в 4,3%, свидетельствуют данные Росстата.

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В сентябре уровень безработицы составил 4,3% - безработными числились 3,3 миллиона человек в возрасте от 15 лет и старше.

В апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса безработица в России подскочила с 4,7% до 5,8% и продолжала расти до августа 2020 года, когда был зафиксирован показатель в 6,4%.

С сентября прошлого года уровень безработицы постепенно снижается. В августе 2021 года безработные составляли 4,4% населения от 15 лет и старше.

Текущий уровень в 4,3% является исторически минимальным и ранее фиксировался в августе 2019 года.