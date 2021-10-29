В России появится новый профессиональный праздник

В течение месяца Минобрнауки должно установить профессиональный праздник — День преподавателя высшей школы. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В апреле 2020 года президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы Минобрнауки и Общественной палате.
Этот праздник предлагалось отмечать 19 ноября, в день рождения российского учёного Михаила Ломоносова, с чьим именем связаны понятия высшего образования и науки России.
Ранее Путин поручил кабмину до 15 июня 2022 года подготовить проект указа главы государства о проведении в России в 2023 году Года педагога и наставника. По его словам, в ближайшее время начнётся подготовка к проведению мероприятий для этого года. Он попросил участников встречи присоединиться и поделиться своими идеями.