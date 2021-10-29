В России появится новый профессиональный праздник

Ранее Путин поручил кабмину до 15 июня 2022 года подготовить проект указа главы государства о проведении в России в 2023 году Года педагога и наставника. По его словам, в ближайшее время начнётся подготовка к проведению мероприятий для этого года. Он попросил участников встречи присоединиться и поделиться своими идеями.