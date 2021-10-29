Полиция Алтая признала законной охоту на козерога

Ведомство проверило вызвавший резонанс в соцсетях и СМИ случай с охотой 32-летней москвички на сибирского горного козла.
Выяснилось, что отстрел проводился на законных основаниях, из зарегистрированного оружия, с разрешением на добычу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее блогер из Москвы Татьяна Баулина выложила в Instagram момент убийства этого животного во время охоты, а также фотографии с тушей. Некоторые пользователи соцсетей осудили её поступок. Следственный комитет начал проверку инцидента.