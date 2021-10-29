В России зафиксировали пять случаев штамма AY.4.2

На текущий момент в России зарегистрировано пять случаев заражения разновидностью «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, три случая находятся в Москве и Московской области. Еще два случая обнаружены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы.

В России обнаружили новый подвид «дельта»-штамма COVID-19 – AY.4.2. Больше всего данная разновидность распространена на территории Великобритании, а ранее его выявили в Израиле и США. Как отмечают эксперты, разновидность может вызвать рост числа заражений в России, однако в настоящее время отсутствуют данные, что AY.4.2 снижает эффективность вакцин.