В Госдуме поддержали запрет на рекламу фастфуда

"Павел Дуров - адепт здорового образа жизни, поэтому на рекламу быстрого питания у Telegram такое же табу, как и табак, алкоголь и наркотики (в политике платформы они объединены в один пункт). <…> Что касается запрета, я его поддерживаю - как поддерживаю инициативы по ограничению такой рекламы и в других медиа", - написал он.