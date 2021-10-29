В Госдуме поддержали запрет на рекламу фастфуда

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин высказался в поддержку запрета рекламы фастфуда в Telegram. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
В своем сообщении Горелкин прокомментировал жалобу, которую на Telegram подала в Федеральную антимонопольную службу России сеть ресторанов быстрого питания Burger King.
"Павел Дуров - адепт здорового образа жизни, поэтому на рекламу быстрого питания у Telegram такое же табу, как и табак, алкоголь и наркотики (в политике платформы они объединены в один пункт). <…> Что касается запрета, я его поддерживаю - как поддерживаю инициативы по ограничению такой рекламы и в других медиа", - написал он.
При этом парламентарий предположил, что жалоба в ФАС может быть пиар-акцией сети быстрого питания.
"Не исключаю, что этот иск - попытка выехать на горячем инфоповоде", - написал член комитета Госдумы.
Ранее сеть ресторанов быстрого питания Burger King заявила, что написала обращение с жалобой в ФАС из-за запрета рекламы фастфуда в мессенджере Telegram.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King с 2010 года работает в России, более 15 тысяч точек компании работают по всему миру.
Ранее Telegram анонсировал первую официальную платформу для публикации рекламы в мессенджере. Кроме запрета на популяризацию фастфуда, на платформе будет запрещена реклама психоактивных веществ, инструкций по изготовлению лекарств, алкогольных напитков и табачных изделий.