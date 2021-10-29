Еще один регион пошел на ужесточение COVID-ограничений

"В связи с этим на период нерабочих дней <...> с 1 по 7 ноября включительно в Пермском крае приостанавливается деятельность организаций во всех сферах. На этот период прекращается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий", - говорится в сообщении.