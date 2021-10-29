Германа Стерлигова потребовали наказать за «садистское» убийство быка

«Поводом для заявления стало видео, опубликованное на странице под именем «Герман Стерлигов» в социальной сети «ВКонтакте» 26 августа, где два человека, предположительно, под руководством бизнесмена убивают быка. На кадрах отчетливо видно, что они проявляют неоправданную, садистскую жестокость, демонстрируя это неограниченному кругу лиц и тем самым бросая вызов обществу. В этом выражается хулиганский мотив совершения преступления, которое выходит за рамки убоя животных, отмечается в заявлении нашей организации, направленном в МВД по Московской области», — пояснила Зайцева.