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В России выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2

Деловая газета "Взгляд"иещё 10
35 минут назад

Ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, из них три обнаружены в Москве и области, два – в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В России выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два – получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», – приводит ТАСС слова Хафизова.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».

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До этого в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.

Общество,Камиль Хафизов,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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