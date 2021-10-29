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Ученые предупредили о сильных магнитных бурях

Елена Прошина
1 час назад

Ученые предупредили о сильных магнитных бурях из-за облака плазмы, которое движется от Солнца в сторону Земли. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца института РАН, всего за прошедшие сутки на светиле зарегистрировали 14 вспышек, в том числе две класса М (сильные) и одну максимального класса Х.

Ученые предупредили о сильных магнитных бурях
Фото: NASANASA

«Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что за последние 4 года, с 2018 года, на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», — заявили в РАН

Ожидается, что первый контакт с плазменным облаком ожидается примерно в 10:00 по мск 30 октября. По предварительным оценкам, магнитные колебания составят три балла из пяти. Магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет и могут продлиться до двух суток. В это время планета будет находиться внутри облака.

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