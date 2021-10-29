Умер Борис Гайдар

Автор современной доктрины оказания нейрохирургической помощи в зоне конфликтов, академик Российской академии наук Борис Гайдар умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова пресс-служба Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова

«29 октября на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки, лауреат государственной премии России и премии правительства, академик Военно-медицинской академии им. Кирова, доктор медицинских наук, профессор кафедры нейрохирургии, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар», - говорится в сообщении академии.

Борис Гайдар, являясь главным нейрохирургом Минобороны, разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов.

Он неоднократно бывал в зоне контртеррористической операции на Северном Кавказе и оказывал необходимую помощь раненым военнослужащим.

В 2000-2007 году Гайдар возглавлял ВМА. При нем в академии произошли масштабные изменения, здание реконструировали, ведущие хирургические клиники оснастили новейшим оборудованием. Инициированные Гайдаром реформы создали предпосылки для прогрессивного развития научных школ в самых разных отраслях военной хирургии, отметили в академии.