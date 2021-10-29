Исследование Rambler&Co и «Союзмультфильма»: россияне хотят уехать в Простоквашино и улететь в космос вместе с героями «Тайны третьей планеты»

Медиахолдинг Rambler&Co и «Союзмультфильм» выяснили у пользователей сети, в каких мультфильмах они хотели бы оказаться

Фото: «Союзмультфильм» «Союзмультфильм»

В честь Международного дня анимации, 28 октября, киностудия «Союзмультфильм» совместно с ресурсами медиахолдинга Rambler&Co провели специальное исследование, в котором выяснили у пользователей сети, в каких популярных мультвселенных они хотели бы побывать.

Респондентам предлагалось выбрать одну из 16 легендарных анимационных картин – «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты», «Жил был пёс», «Вовка в тридевятом царстве», «Маугли», «Снежная королева», «Умка», «Чебурашка», «Малыш и Карлсон», «Каникулы Бонифация», «Шайбу, Шайбу!», «Винни Пух», «Бременские музыканты», «38 попугаев». Всего в опросе приняли участие порядка 14 тысяч пользователей, большинству проголосовавших от 31 до 45 лет – 65%, еще 20% – от 18 до 30 лет и 15% – старше 45 лет.

По итогам голосования, самой желанной для посещения оказалась мультвселенная «Тайны третьей планеты» – там хотел бы оказаться каждый четвертый (25%) опрошенный россиянин, почти столько же (24%) признались, что хотели бы побывать в уютном мире деревенского «Простоквашино», на третьем месте – лиричный «Жил был пёс» (11%).