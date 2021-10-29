Названы самые опасные для путешествий страны Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась в Хорватии, Бельгии и Ирландии. Об этом свидетельствует карта, размещенная на сайте организации.

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Эксперт отмечают, что последние две недели октября там фиксируют до 200 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения.

Также в красном списке находятся Лихтенштейн, Исландия и Нидерланды. Сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в прибалтийских странах: Литве, Латвии и Эстонии. Рост заболеваемости также отмечается в Чехии.

При этом «зелеными», безопасными направлениями для путешествий пока остаются Мальта, Франция, Испания, Швеция и Италия.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом туристические агентства сообщили о выросшем интересе россиян к внутренним и зарубежным турам на начало ноября.