Большинство пациентов после COVID-19 страдают от проблем с волосами, рассказали «Газете.Ru» трихологи. В частности, человек может поседеть или даже облысеть после приема противовирусных препаратов. Для того чтобы восстановить волосяной покров, врачи советуют пройти курс мезо- и плазмотерапии, которые улучшают кровообращение головы.

Около 90% переболевших коронавирусом впоследствии страдают от выпадения волос, сообщила "Газете.Ru" врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

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"У кого станут лезть волосы после COVID-19, вообще не угадаешь - практически у 90% переболевших коронавирусом впоследствии наблюдается выпадение волос. Дело в том, что у нас пациенты получают мощную терапию и никто особенно витамины не принимает, а организм в это время испытывает колоссальную нагрузку", - пояснила специалист.

С ней согласна врач-трихолог Ирина Котова. По ее словам, за 1-1,5 месяца можно потерять до 50% объема волос.

"Выпадение происходит из-за нескольких факторов, в частности влияния самого вируса, который бьет по сосудам и нарушает питание волосяного фолликула. Кроме того, в результате болезни возникает сильная интоксикация, и то лечение, которое применяется, тоже может влиять. Там очень много всего, начиная от антибактериальных средств и заканчивая противовирусными", - уточнила она.

Можно ли восстановить объем потерянных волос, зависит от того, какой тип выпадения произошел, подчеркнула Котова.

"Самое распространенное после коронавируса - диффузное выпадение, когда что-то подействовало на организм и на волосы в целом, после чего спустя какое-то время они начинают покидать волосяной фолликул. В этом случае, как правило, как только заканчивается негативное влияние, волосы начинают самостоятельно восстанавливаться", - сказала трихолог.

Нагайцева добавила, что подобная фаза выпадения волос, как правило, в среднем длится 100-120 дней.

"Спасти эти волосы нельзя, никакая терапия не повлияет", - отметила врач.

Второй по распространенности тип - гнездное очаговое выпадение, оно связано с состоянием иммунной системы.

"Здесь лечение более длительное - очаги могут либо зарасти самостоятельно, либо не восстановиться. Дело в том, что при сильной перегрузке иммунной системы она начинает воспринимать волосы как чужеродный объект", - указала Котова.

Третий - ишемическое выпадение волос, которое зачастую встречается у пациентов, находившихся в стационаре или столкнулись с ИВЛ.

"То есть нарушено кровообращение в зоне роста волос, и в этом случае, если человек быстро не обратиться к специалисту, то могут быть и необратимые процессы: некроз, рубцевание кожи", - сказала специалист.

При этом у некоторых людей может произойти полное облысение - анагеновое выпадение волос.

"Волосы реагируют на какие-либо препараты, как при химиотерапии. Что-то очень токсичное повлияло - и волосы одномоментно выпали. Но тут они восстановятся, когда произойдет полный детокс организма", - подчеркнула эксперт.

"После ковида иногда становится еще чуть больше седых волос, вследствие дефицитов, которые испытывал организм во время заболевания и после", - добавила Нагайцева. Пациентам стоит обращать внимание на количество волос на расческе, посоветовала трихолог.

"Если по истечении 100 дней волосы не восстановили свой рост, то нужно обратиться к специалисту. Важно сказать, что наша цель при лечении этого постковидного проявления — возобновить рост новых волос. Часто такое бывает, что выпадение интенсивное, а рост замедлен или его вовсе нет. Поэтому здесь мы уже начинаем терапию", - пояснила Нагайцева.

Лечение облысения зависит от того, по какому типу выпадают волосы. Котова отметила, что врач сперва назначает дополнительные анализы, а затем различные стимуляторы роста, мезотерапию, витаминную терапию, плазмотерапию - это способствует улучшению кровотока.