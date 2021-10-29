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Назвавшего красноярцев «кучей дерьма» чиновника оштрафовали

Пять тысяч рублей штрафа должен будет выплатить советник вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова по делу о публичном оскорблении через Интернет. Он назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма», сообщает РИА Новости.

Назвавшего россиян «кучей дерьма» чиновника наказали
Фото: hasisin/vk.comhasisin/vk.com

Мировым судьёй судебного участка № 65 в Октябрьской районе Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее Агафонов резко отреагировал на то, что жители Красноярска раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Оскорбительный пост чиновник выложил на своей странице в Facebook и затем удалил, но его зафиксировали журналисты. В прокуратуру Октябрьского района города была направлена жалоба.

Советник также назвал жителей поколением «истеричек», которые живут в постоянной ущемлённости, и усомнился, что они вообще русские.

Общество,Алексей Ягудин,Андрей Агафонов,РИА Новости,
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