Назвавшего россиян «кучей дерьма» чиновника наказали

Пять тысяч рублей штрафа должен будет выплатить советник вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова по делу о публичном оскорблении через Интернет. Он назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма», сообщает РИА Новости.

Мировым судьёй судебного участка № 65 в Октябрьской районе Красноярска Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее Агафонов резко отреагировал на то, что жители Красноярска раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина, который не увидел в городе смога от лесных пожаров. Оскорбительный пост чиновник выложил на своей странице в Facebook и затем удалил, но его зафиксировали журналисты. В прокуратуру Октябрьского района города была направлена жалоба.