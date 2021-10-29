Иммунолог назвала ошибки россиян на самоизоляции

Отсутствие диеты и высокая информационная нагрузка являются частыми ошибками россиян при соблюдении режима самоизоляции. Об этом заявила иммунолог Мария Польнер в интервью «Газете.Ru».
«Все это негативно сказывается на здоровье, ведет к гастроэнтерологическим и эндокринным заболеваниям», — объяснила врач.
Также она отметила, что в период самоизоляции стресс, получаемый от информационной перегрузки и ограничения общения, может привести к обострению хронических заболеваний.
Иммунолог посоветовала россиянам, которые находятся в режиме удаленной работы, составить график ежедневных дел и не отклоняться от него.
Ранее иммунолог Николай Крючков усомнился в данных об уровне коллективного иммунитета в России. По его словам, озвученная оперштабами цифра в 46,8 процента слегка завышена.