В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.42
Войти в почту

Иммунолог назвала ошибки россиян на самоизоляции

Lenta.ru
1 час назад

Отсутствие диеты и высокая информационная нагрузка являются частыми ошибками россиян при соблюдении режима самоизоляции. Об этом заявила иммунолог Мария Польнер в интервью «Газете.Ru».

Иммунолог назвала ошибки россиян на самоизоляции
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

«Все это негативно сказывается на здоровье, ведет к гастроэнтерологическим и эндокринным заболеваниям», — объяснила врач.

Также она отметила, что в период самоизоляции стресс, получаемый от информационной перегрузки и ограничения общения, может привести к обострению хронических заболеваний.

Иммунолог посоветовала россиянам, которые находятся в режиме удаленной работы, составить график ежедневных дел и не отклоняться от него.

Ранее иммунолог Николай Крючков усомнился в данных об уровне коллективного иммунитета в России. По его словам, озвученная оперштабами цифра в 46,8 процента слегка завышена.

Общество,Николай Крючков,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители