Иммунолог назвала ошибки россиян на самоизоляции

Отсутствие диеты и высокая информационная нагрузка являются частыми ошибками россиян при соблюдении режима самоизоляции. Об этом заявила иммунолог Мария Польнер в интервью «Газете.Ru».

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«Все это негативно сказывается на здоровье, ведет к гастроэнтерологическим и эндокринным заболеваниям», — объяснила врач.

Также она отметила, что в период самоизоляции стресс, получаемый от информационной перегрузки и ограничения общения, может привести к обострению хронических заболеваний.

Иммунолог посоветовала россиянам, которые находятся в режиме удаленной работы, составить график ежедневных дел и не отклоняться от него.